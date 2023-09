"Dia D" da Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes será neste sábado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com os Municípios do Mato Grosso do Sul, realiza até o dia 23 de setembro a Campanha de Multivacinação para todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Com isso, no dia 16 de setembro (próximo sábado), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove o “Dia D” da Campanha em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) de Três Lagoas, das 8h às 16h, e um ponto de vacinação que será montado na Lagoa Maior, das 8h às 12h.

De acordo com a SES, a campanha é uma forma de garantir o controle e eliminação de doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela e varicela (catapora), e que podem ser prevenidas com a atualização da caderneta de vacinação.

Para crianças as vacinas disponibilizadas serão BCG; Hepatite B; Rotavírus humano (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT)e Papilomavírus humano (HPV); Varicela

Para adolescentes menores de 15 anos serão Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV) e Meningocócica ACWY (conjugada);

No sábado (16), das 8h às 16h, todas as USF do município estarão de plantão aguardando pais e responsáveis de crianças e adolescentes, de 0 a 15 anos de idade, para verificar se tem alguma vacina atrasada e atualizar a caderneta.

Além disso, um ponto de vacinação também será ofertado na Lagoa Maior, nas proximidades da Central de Imunização localizada na Biblioteca Central, também das 8h às 12h.

Procure a unidade mais próxima e participe, só assim Três Lagoas aumentará a cobertura vacinal e continuará sem o registro de doenças erradicadas há décadas.