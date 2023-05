Dia D" da vacinação contra a Influenza será neste sábado

O “Dia D” da campanha de vacinação contra a Influenza (Gripe) acontece neste sábado (20), em todas das Unidades de Saúde da Família (USF) do Município, das 08h às 16h e na Feira Central Turística de Três Lagoas, das 06h às 11h.

A campanha também é realizada em todo estado na data, e é destinada a pessoas acima de 06 meses de idade.

Três Lagoas registrou nesta semana. o primeiro óbito confirmado em 2023 por Influenza A (H1N1). O médico da Família e Comunidade do setor, Vinícius Neves, reforça que a vacinação é a principal medida de proteção individual e coletiva para evitar casos graves e principalmente novos óbitos, em especial com a proximidade com o período de inverno.

Para se vacinar é preciso apresentar apenas um documento com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A vacina contra a Influenza pode ser administra simultaneamente com outros imunizantes. A única restrição para vacinar-se é para aquele que apresentou evento adverso grave após doses anteriores da vacina da gripe.