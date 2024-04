Dia D de vacinação contra a gripe será realizado neste sábado em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas está realizando a campanha de vacinação contra a gripe, que teve início no dia 25 de março e vai até 31 de maio. A campanha inclui uma data especial, o Dia D da vacinação, que será no próximo sábado, 13 de abril.

O Dia D de vacinação contra a gripe contará com a abertura de todas as unidades de saúde, incluindo a do Distrito do Arapuá, das 8h às 16h, sem interrupção para o almoço. Essa medida visa garantir o acesso amplo e facilitado a todas as faixas da população.

Público-alvo

O público-alvo prioritário da campanha são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas, com a meta de atingir pelo menos 90% desse grupo, que no total soma 28.552 pessoas.

Além desse grupo prioritário, a campanha também visa atender outros grupos, como trabalhadores da saúde, portadores de deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema privado de liberdade, pessoas em situação de rua, membros das forças armadas, pessoas com comorbidades e professores.

Embora esses grupos não tenham uma meta específica de 90%, a SMS está empenhada em alcançar o maior número possível desses indivíduos, que totalizam 44.719 pessoas no município.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas