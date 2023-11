Dia da Amizade Argentino-Brasileira é comemorado em 30 de novembro

Brasil e Argentina celebram nesta quinta-feira (30), o Dia da Amizade Argentino-Brasileira, que une os dois países em diversas semelhanças, como na economia, na cultura e no futebol.

Ambos situados na américa do sul, Brasil foi colonizado por Portugal e a Argentina pela Espanha. Em diversos acontecimentos históricos, os dois países atuaram em conjunto, como na Guerra do Paraguai. E em outros, foram inimigos, como na Guerra da Cisplatina.

Apesar destes fatores, os dois países são dependentes um do outro economicamente. De acordo com a Polícia Federal e o Observatório das Migrações da Unicamp, atualmente, nove argentinos moram em Três Lagoas, de um total de quase 80 mil no Brasil.

Continue Lendo...

Saiba na reportagem abaixo: