Dia das Crianças deve movimentar mais de R$ 357 milhões em Mato Grosso do Sul

Presentes e comemorações do Dia das Crianças devem movimentar a economia de Mato Grosso do Sul em R$357,66 milhões, de acordo pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS) e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS). Com um gasto médio de R$373,58, sendo R$212,90, em presentes, e R$160,69, em comemorações, o resultado supera em 42% os gastos do ano passado.

A pesquisa traz aspectos em relação ao comportamento do consumidor para o período, mostrando que dentre os locais preferidos para se adquirir os presentes o centro da cidade é o que deve oferecer as melhores opções, para 62,26% dos entrevistados.

Quanto à modalidade de compra, se online ou presencial, a que promete prevalecer entre os consumidores é a presencial. De acordo com a pesquisa, 83,77% deverão adquirir os presentes em locais físicos, enquanto 17,57%, em sites de compras.

Para o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, este é um momento em que os empresários do setor devem ficar mais atentos ao comportamento do consumidor, que deverão buscar mais as lojas de forma presencial. "Este dado evidencia um aspecto muito importante que deve fortalecer o consumo no mercado local e, para isso, os atrativos, como desconto no pagamento à vista, serão determinantes para a escolha da compra".

Nisso, o que deve atrair mais o consumidor, segundo a pesquisa, é o desconto a vista. Esta modalidade de pagamento é o que vai fazer a diferença para 68,24% dos entrevistados, sendo a variedade de produtos (7,24%) a que menos vai chamar a atenção.

Em relação aos nichos de mercado, o grande destaque vai para o comércio de brinquedos, sendo a preferência de presente para 56,15% dos entrevistados, roupas (35,77%) e calçados (18,06%) também são opções de compras. A pesquisa mostra que eletrônicos (5,27%) e skate, patinetes e afins (2,53%) são os produtos que também poderão atrair o consumidor.

De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, há espaço para todos os setores do comércio e nisso o empresário precisa estar bem atento em como o consumidor vai decidir a compra. "A pesquisa mostra que poderá ser feita com base na escolha da criança, pela qualidade dos produtos e ainda pela atração da vitrine e dicas da família, mas principalmente será definida com base na escolha da criança", observa.

Além dos presentes, a pesquisa observou as formas de comemoração das famílias que deverão movimentar, no Estado, mais de R$130 mil no período, sendo a maioria dos gastos previstos, 44,69%, em compras para preparar as refeições em casa para reunir a família, outros (14,77%) pretendem comemorar em passeio e 14,13% deverão ir às lanchonetes, sorveterias ou restaurantes.

O levantamento foi realizado com 1.981 pessoas, entre os dias 21 e 28 de agosto de 2023, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.