Dia das Crianças deve movimentar R$ 15,6 milhões no comércio de Três Lagoas

Pesquisa sazonal desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (em parceria com o Sebrae MS aponta que neste ano o 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, deve movimentar R$ 357,66 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a data deve movimentar, R$ 15,6 milhões entre compras de presentes e comemorações.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, o Dia das Crianças, é uma data importante para a economia.

Ainda de acordo com a pesquisa da Fecomércio, os brinquedos são os mais lembrados pelos entrevistados, seguidos de roupas calçados e eletrônicos. A maioria dos entrevistados disse que vai comprar no centro da cidade, seguido pelo shopping e, em terceiro, em lojas nos bairros. O desconto no pagamento à vista é apontado como principal atrativo esperado por 61%dos entrevistados.

Veja reportagem sobre o assunto: