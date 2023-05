Dia das Mães deve injetar R$ 21 milhões na economia e aquecer comércio local

O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, que só perde em vendas para o Natal. Para este ano, a data será melhor em relação ao ano anterior, pois há um aumento significativo no percentual de pessoas que irão comemorar o Dia das Mães. Os gastos médios com presentes e comemorações estão maiores, e os três-lagoenses estão otimistas para a data. Isso é o que revela levantamento de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e Sebrae MS.

Para este ano, entre compras e comemorações, o Dia das Mães deve injetar na economia de Três Lagoas, R$ 21 milhões, 28% maior em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a pesquisa.

O gasto médio total entre compras e comemorações será de R$ 453. Somente com presentes, a data deve injetar R$ 10 milhões, e o gasto médio será de R$ 255. Segundo a pesquisa, 60,67% dos entrevistados pretendem ir às compras. Em relação ao Dia das Mães, o comércio deve movimentar R$ 11 milhões na economia local e o gasto médio está previsto em R$ 197. O levantamento mostra que 86% dos entrevistados pretendem comemorar a data.

Os artigos de vestuário estão dentre as preferências dos consumidores nas compras de presentes. Roupas estão entre as preferidas de 32,72% dos entrevistados, enquanto que perfumes e cosméticos, são opções para 31,48%. O levantamento mostra que 27,78% pretendem comprar calçados e 4,94% pretendem presentear com bolsas e acessórios. Flores são opções para 6,79% dos entrevistados.

Ainda de acordo com a pesquisa, 64,81% dos consumidores pretendem comprar nos estabelecimentos comerciais do Centro, 6,17% nas lojas em bairros e 22,22% no shopping center.

No momento da compra, o pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos. Para 59,88%, a preferência será por pagamento à vista com desconto, enquanto que 50% pretendem parcelar. A maioria dos entrevistados (96,91%) pretende entregar os presentes pessoalmente, e 3,09 % vão mandar entregar.

A pesquisa mostra também que 91% das pessoas vão passar o dia reunidas com a família e comprar ingredientes para preparar a refeição e 8% vão comemorar em um restaurante ou similar.

Em todo Mato Grosso do Sul, o Dia das Mães deve movimentar R$ 493 milhões, salto de 37% em relação a 2022.