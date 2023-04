Comerciantes se preparam para as vendas do Dia das Mães

A próxima data importante para o comércio é o Dia das Mães. Em Três Lagoas, de acordo com uma pesquisa divulgada esta semana, este dia deve movimentar mais de R$ 10 milhões, na cidade.

Em geral a expectativa é que as vendas deste ano sejam melhores que as do ano passado. A porcentagem de consumidores que vão presentear suas mães diminuiu de 75% em 2022 para 60% neste ano. Em compensação os filhos vão gastar um pouco mais com os presentes. O gasto médio deve ser de R$ 255 este ano. No ano passado o valor médio foi de R$ 195.

Confira a reportagem completa: