Dia das Mães: militares contam como conciliar carreira com maternidade

A rotina de um militar é agitada, ainda mais se você for mãe. Além das fardas, coturno e continências, é necessário acrescentar reuniões escolares, levar, buscar e tempo de qualidade com as crianças na lista de tarefas.

Assim é a vida de duas mulheres de Três Lagoas. Damaris Barbosa, de 35 anos, é cirurgiã dentista e primeira tenente da 3° Bateria de Artilharia Antiaérea, que possui outras seis militares em Três Lagoas.

Já Nair Santos, tem 46 anos, é pedagoga e terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros. Junto com ela, somente outras duas fazem parte do 5° Grupamento da cidade e apenas Nadir é mãe.

Em comum, elas têm o amor pela carreira militar e pelos filhos. Damaris é mãe de Cecília, que tem 11 anos e Augusto de 6. Nair é mãe de Felipe, que tem 13 anos e é autista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: