"Dia de D" da Campanha Antirrábica será no dia 30 de setembro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar mais uma oportunidade para você que ainda não vacinou seu cão ou gato com a vacina antirrábica, porque melhor do que ver seu bichinho feliz, é saber que a raiva vai passar longe dele.

No dia 30 de setembro, das 8h às 16h, acontecerá o “Dia D da Campanha Antirrábica”, serão 31 postos de vacinação espalhados pelo município disponibilizando de forma gratuita o imunizante para animais a partir dos 3 meses de idade.

O CCZ já oferece a vacina durante todos os meses do ano, tanto na sede do Departamento quanto nas etapas do Castramóvel e outras campanhas realizadas pela SMS.

Para imunizar o seu pet, basta ir a um dos postos de vacinação portando a carteirinha de vacinação dele ou se não tiver, no local mesmo receberá uma nova já com a anotação da vacinação antirrábica para controle do tutor das próximas vacinações.

Os Postos de Vacinação serão ESF Vila Piloto, UBS Vila Alegre, UBS “Miguel Nunes”, Associação dos Moradores do Bairro Paranapungá, ESF Jardim Atenas, ESF Santo André, UBS Interlagos, ESF Maristela, Praça Santa Luzia, ESF Vila Haro, UBS São Carlo, Colégio Objetivo, EM Prof “Odeir Antonio”, USF Chácara Eldorado, EM “Ramez Tebet”, ESF Nova Três Lagoas, Supermercado Thomé (Jardim Alvorada), EE Padre “João Thomes”, Quadra Poliesportiva Jupiá, EM “Maria Eulália Vieira”, Clínica da Criança, Arena Botafogo (Campinho São João), Clínica do Idoso, CRASE – “Coração de Mãe”, Central de Imunização, ESF Santa Rita, Ginásio Municipal Prof.ª “Cacilda Acre Rocha”, Shopping 3 Lagoas, ESF Novo Oeste e Centro de Controle de Zoonoses.