Nesta sexta-feira (15), em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, o Programa e Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas, irá lançar o projeto ‘Procon Itinerante’, das 9h às 15h, na Praça “Senador Ramez Tebet”, na área Central do munícipio.

Uma equipe ficará em uma unidade móvel adaptada para atender a população, oferecendo mais facilidade de acesso as informações, reforçando os direitos e deveres do consumidor.

O projeto é um pedido do prefeito Angelo Guerreiro para ampliar o acesso do Procon para a população. O lançamento será no Dia Internacional do Consumidor, e após isso, será realizado eventos toda a semana em diversos pontos da cidade.

Também será realizado nas escolas o projeto ‘Consumidor do Futuro’, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), voltado para ensinar as crianças a serem consumidores responsáveis e conscientes dos direitos.

