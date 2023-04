Dia do Exército é celebrado com marcha e condecorações em Três Lagoas

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril e a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas realizou uma homenagem, na manhã desta quarta-feira, com marcha e condecorações. O capitão José Antônio Machado falou sobre essa data e o trabalho dos militares, no município.

O Dia do Exército é celebrado em memória à Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Foram as principais ações bélicas ocorridas no Nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região.

Confira a entrevista abaixo: