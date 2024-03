Dia do Jovem Adventista é celebrado com ação solidária em Três Lagoas

Os jovens adventistas celebraram, nesse sábado (16), o Dia Mundial do Jovem Adventista, uma data importante que tem objetivo de impactar a sociedade com boas ações. E para comemorar, está sendo realizado uma arrecadação de gelatinas, que serão doadas para a ala oncológica do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

De acordo com a líder dos jovens adventistas, Glaibele Penna, a ideia surgiu durante o retiro espiritual da juventude. Até o momento, foram arrecadas 572 unidades e os interessados em ajudar na doação podem entrar em contato pelo telefone (67) 9 99160-3490.

O "Projeto Música nos Quartos", foi realizado no sábado, com o propósito de levar alegria e conforto aos que estão enfrentando momentos difíceis de saúde. Os jovens voluntários visitaram as alas do hospital, oferecendo um ambiente acolhedor por meio da música.

