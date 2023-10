Dia do Professor: Paixão pela docência gera novos profissionais

O Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, é uma data que destaca a importância dessa profissão fundamental para a sociedade. No entanto, muitos educadores se sentem pouco valorizados em sua prática diária.

Em busca de uma perspectiva valiosa sobre as mudanças da profissão ao longo dos anos, uma das professoras mais antigas de Três Lagoas, a Zilka Pérola Brunelli Baptista, de 83 anos, compartilhou suas lembranças de uma época em que o papel do professor era visto com grande autoridade. Em tempos passados, era necessário obter formação no curso normalista antes de assumir uma sala de aula.

Ela guarda com carinho seu diploma conquistado na Escola Normal Particular Nossa Senhora Auxiliadora, em Lins, interior de São Paulo, no ano de 1962. Após casar-se com o dentista Ary Baptista, que na época trabalhava na Noroeste do Brasil, o casal mudou-se para Ponta Porã, onde Zilka lecionava para funcionários analfabetos da companhia.

Com a transferência do marido para Três Lagoas, Zilka começou a lecionar em escolas da rede pública, ensinando disciplinas como didática, estrutura e português. Além de seu papel como educadora, ela também obteve formação em administração na faculdade de Andradina e pós-graduação em educação para deficientes mentais.

