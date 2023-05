Dia dos Namorados deve injetar mais de R$ 12 milhões na economia de Três Lagoas

O Dia das Mães nem terminou direito e o comércio já se prepara para o Dia dos Namoradores. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), em parceria com o Sebrae, a data deve movimentar mais de R$ 12 milhões na economia de Três Lagoas.

Segundo a pesquisa, somente em compras de presentes, a data deve movimentar R$ 7,38 milhões na economia de Três Lagoas. O gasto médio com presentes será de R$ 180. Já em comemorações, a data deve movimentar R$ 4,77 milhões e o gasto médio será de R$ 142.

O levantamento da Fecomércio revela que roupas serão a preferência para mais de 30% dos entrevistados. O perfume aparece em segundo lugar para 27% . Flores é opção para mais de 15% e calçados é a prefere para mais de 9% . Joias, bolsas e acessórios também são presentes citados na pesquisa entre as preferências.

A maioria dos entrevistados pretende comprar os presentes nas grandes lojas, mais de 57% optaram por esses estabelecimentos, enquanto 28% em lojas de bairros e 25% no shopping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: