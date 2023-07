Dia dos Pais deve injetar R$ 15,3 milhões no comércio local

AOs comerciantes varejistas, da cidade estão com boas expectativas para a quarta melhor data de vendas, no ano: Dia dos Pais. A comemoração ocorre no segundo domingo do mês de agosto e, de acordo com uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), a celebração deverá injetar R$ 15,3 milhões no comércio local.

Esse valor é 56% maior no comparativo com o ano passado, período todos os setores buscavam a retomada da economia após a pandemia da Covid-19. Dos R$ 15.327.165,00 que devem ser injetados neste ano, R$ 7,1 milhões serão em presentes e R$ 8,2 em comemorações.

Segundo a pesquisa, 53,93 % dos entrevistados pretendem ir às compras neste ano e gastar em média R$ 206 com presentes. E 62,17% dos entrevistados pretendem gastar em média, R$ 203 em comemorações. Roupas, perfumes e calçados aparecem no topo dos presentes preferidos pelos compradores. Na hora da compra, a qualidade do produto será o diferencial da escolha do presente para o pai e do produto ofertado na vitrine.

O pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos. Em todo o estado, os sul-mato-grossenses estão otimistas com o Dia dos Pais. O levantamento aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul deve receber o aporte de R$ 360,66 milhões. O valor é 41% maior do que no ano passado, quando foram injetados R$ 256,68 milhões. “as formas de pagamento, com opções como o parcelamento no cartão, o Pix, e o desconto à vista, estão entre as opções atrativas”, disse o analista do Sebrae, Paulo Maciel.