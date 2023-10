Dia Mundial da Coluna é celebrado em 16 de outubro

No dia 16 de outubro é celebrado o "Dia Mundial da Coluna". O principal objetivo da criação desta data é de informar a sociedade sobre os problemas que são causados pela falta de cuidado com a coluna, que o principal eixo de ligação do corpo humano e que faz parte do sistema esquelético.

Uma projeção da Organização Mundial de Saúde aponta que 80% da população em todo o planeta tem ou terá problemas na coluna. Segundo dados do Ministério da Saúde, 27 milhões de brasileiros adultos sofrem com doenças relacionadas a este mal estar, o que representa 18,5% desta parcela da população no país.

A dor mais comum é na região lombar, que acomete mais as mulheres, representando cerca de 21% destes casos. Já nos homens, este número chega a 15%.

