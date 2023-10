Dia Nacional da Saúde Bucal reforça a importância da prevenção ao câncer bucal

Para reforçar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) celebra nesta quarta-feira (25), o Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Dentista, também comemorado nesta data porque coincide com o dia em que foi publicado o decreto que criou os primeiros cursos de Odontologia no Brasil.

O cirurgião-dentista é um profissional que possui um papel fundamental na promoção da saúde e na qualidade de vida da população, além de desempenhar um papel essencial na identificação precoce de agravos em saúde bucal.

A secretária-adjunta da SES, e também cirurgiã-dentista, Crhistinne Maymone, destaca que a saúde bucal é extremamente importante para a saúde de um indivíduo.

“O cuidado com a Saúde Bucal é de extrema importância para todos nós e a SES tem realizado diversas ações como a prevenção ao câncer bucal, o apoio às unidades de saúde e aos Centros de Especialidades Odontológicas. Desta forma, parabenizo a todos os profissionais pelo seu dia e que continuem com esta linda missão”.

Conforme a coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Soares Buzinaro, a saúde bucal de Mato Grosso do Sul tem a quarta maior cobertura do país, então é importante reconhecer o comprometimento, a dedicação e a formação contínua desses profissionais.

“A valorização dos cirurgiões-dentistas é um aspecto essencial para garantir que possam continuar a desempenhar tal papel de maneira eficaz. Vamos continuar a apoiar e valorizar esses profissionais, buscando levar uma saúde bucal sólida aos nossos cidadãos”.

Com apoio do Ministério da Saúde e parcerias firmadas entre SES, CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul) e a faculdade de odontologia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o estado tem desenvolvido projetos voltados para melhoria do acesso da população, desde crianças até os idosos, aos tratamentos odontológicos, educação permanente dos profissionais de saúde e parcerias para a formação dos acadêmicos para atuarem no SUS (Sistema Único de Saúde).