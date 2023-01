Dia Nacional do Fusca: Três Lagoas tem mais de 3,5 mil veículos

A história do fusca é longa, começando na Alemanha de antes da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um clássico atemporal. O amor pelo fusca atravessa gerações.

A origem do fusca é um tanto controversa. O projeto começou a ganhar vida ainda nos anos 1930, durante o regime Hitler. Ele estava focado em levar a Alemanha a um nível de modernidade compatível com as grandes potências mundiais.

A exemplo disso, foi com o rádio, o rádio — chamado de “receptor do povo”, ou “volksempgänger”. Nesse, era impossível sintonizar rádios estrangeiras. A mesma lógica se aplicou à geladeira, chamada de “refrigerador do povo”, ou “volkskühlschrank”, e assim se deu ao carro do povo. Volkswagen, o nome original do fusca que também batizou a marca alemã.

Em 1959, a Volkswagen lançou o primeiro fusca com montagem no Brasil. O clássico da multinacional alemã foi evoluindo ao longo dos anos e se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil.

Edson Santos Vieira é mais um apaixonado pelo fusca, tanto é que o carro é personalizado com as cores e a logo da empresa. O fusca é do ano de 1974, todo estilizado e chama atenção por onde passa. O amor pelo 'da horinha', como o fusca do Edson é chamado, é tanto que até no uniforme da empresa ele está.

