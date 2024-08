Quarta-feira promete ser quente e abafada em Três Lagoas

Quarta-feira (21) será de sol o dia todo, com temperaturas acima da média e sem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição meteorológica prevista torna o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação e, além disso, cuide da saúde bebendo água e umidificando os ambientes.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a umidade relativa do ar tem registrado clima de deserto: 11%. A temperatura mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.