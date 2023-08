Dia quente, com 35°C de máxima e seco em Três Lagoas

A previsão do tempo para esta quinta-feira (10), é de continuidade da massa de ar seco, com sol e variação de nebulosidade em Três Lagoas.

Em grande parte de Mato Grosso do Sul continua sob alerta amarelo para as condições da baixa umidade relativa do ar, principalmente na costa Leste. A umidade pode chegar a 10%, considerado alarmante, e com risco à saúde. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico nos momentos mais quente do dia.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.