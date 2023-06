Dicas simples podem garantir a segurança digital e evitar dores de cabeça

A segurança digital ainda é uma das maiores preocupações, e desafios, para quem utiliza a internet. Acessar redes sociais, e-mails, aplicativos de bancos, entre tantas outras opções, pode se tornar uma grande dor de cabeça se dados e informações pessoais vazarem. No entanto, colocar em prática dicas simples de segurança pode assegurar uma navegação mais segura.

A escolha das senhas é um passo importante para dificultar o surgimento de problemas no mundo digital. Evitar senhas fáceis, como datas de nascimento, números sequenciais ou abreviação de nomes pode impossibilitar o acesso de pessoas más intencionadas. Outra estratégia pode incluir a mudança frequente de senha. De acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em 2018 foram registradas 99 ocorrências de invasão de dispositivo informático, contabilizando celulares e computadores. Neste ano o número de registros saltou para 698.

“A senha é a chave de acesso para aplicativos de bancos, redes sociais e e-mails, portanto, deve-se evitar que elas remetam à informações pessoais. Outra possibilidade é modificar a senha uma vez por ano para dificultar”, explicou o investigador de polícia e especialista em Segurança da Informação, Michel Weiler Neves.

Segundo ele, existem aplicativos, conhecido como “Ataque Dicionário”, que mesclam informações pessoais e geram possíveis senhas tomando como base os dados que são disponibilizados em redes sociais ou outros aplicativos. “E exatamente por este tipo de invasão, o ideal é manter redes sociais bloqueadas para evitar este tipo de exposição”.

Outra orientação importante é ter senhas distintas para e-mails, aplicativos, sites de bancos e redes sociais. “Se houver necessidade de recuperar a senha, caso aconteça o roubo da conta, é imprescindível que a senha de recuperação do acesso seja diferente. Uma dica valiosa é ter uma senha para cada área, como e-mails, redes sociais, sistema de trabalho e uso pessoal, dificultando o acesso de hackers".

Conforme Michel, utilizar senha de descarte também é uma opção a mais na segurança. "Para aqueles sites onde é necessário fazer o cadastro, mas que possivelmente não acessaremos mais, é interessante ter uma senha de descarte, utilizada somente para estes casos".

O investigador alerta que, além do cuidado na criação de uma senha segura, é importante configurar a segurança dos acessos de sites e serviços na internet, como as redes sociais, ativando a verificação em duas etapas, aumentando assim segurança. "A verificação em duas etapas é um mecanismo de segurança, que adiciona um segundo fator de autenticação à sua conta de usuário. Caso a senha seja descoberta por pessoas não autorizadas, será exigido esta segunda autenticação, dificultando o acesso indevido".

Navegação

Para navegar de forma de segura, um dos maiores alertas fica para o acesso à internet utilizando redes de wi-fi públicas. "O melhor é evitar utilizar essas redes, mas se for imprescindível, recomenda-se usar a tecnologia VPN". Conforme explicou Michel, "Virtual Private Network" (Rede Privada Virtual) é um serviço que estabelece uma conexão de rede protegida, ideal para redes não seguras. As VPNs criptografam o tráfego de internet e disfarçam sua identidade online. Isso dificulta o rastreamento de suas atividades e o roubo de seus dados. A criptografia ocorre em tempo real.

Também como medida de segurança é importante utilizar, mesmo em casa, um antivírus - software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus. "Existem alguns antivírus gratuitos, caso a pessoa não disponha de recursos. O objetivo principal deles é detectar e eliminar o vírus no computador ou no dispositivo móvel e bloquear acessos indesejados no dispositivo", afirmou Michel.

Ainda conforme a Sejusp, foram registradas 506 ocorrências de golpes pela internet (Estelionato) em 2018. A quantidade de ocorrências saltou para 4.910 registros no ano passado.

Para fugir destes golpes, segundo Michel, é importante evitar sites suspeitos, onde a "oferta" é sempre muito grande. "É muito comum que os hackers utilizem sites de leilão ou sites que terceirizam a venda de produtos para criar golpes. Existem aplicativos, também gratuitos, que ajudam nestes casos, já que ele podem detectar se o site é ou não seguro para a navegação". Michel ainda recomenda que o usuário tome cuidado com os resultados patrocinados trazidos por pesquisadores na internet, já que os golpistas podem utilizar deste recurso para seu anúncio ou site ficar em destaque.

Links desconhecidos, recebidos por e-mail ou pelo WhatsApp, devem ser acessados com muita cautela. "Também é preferível acessar os sites de bancos, por exemplo, diretamente pelo site oficial ou pelo aplicativo. Isso é mais seguro do que acessar algum link recebido por e-mail ou SMS".

Michel explica que uma opção bem vantajosa na hora de comprar pela internet com cartão de crédito é utilizar o cartão virtual, oferecido pela maioria dos bancos hoje em dia. "Com esse cartão é possível ter algumas vantagens como limitar o valor de compra e ainda excluir o cartão após utiliza-lo. Se o criminoso tiver rastreado suas informações, ainda assim, ele não vai conseguir usar o cartão porque ele foi desabilitado".

No entanto, se com todos os cuidados os dados pessoais forem hackeados ou se a vítima cair em algum tipo de golpe, a orientação é registrar o Boletim de Ocorrência. Quanto antes o registro for feito, mais rápida pode ser a recuperação do acesso ou dos dados.