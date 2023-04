Diego Barbosa é eleito presidente da Associação Comercial da cidade

O empresário e contador, Diego Barbosa, foi eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas. A eleição aconteceu nesta quarta-feira (29), das 8h às 16, na sede da Associação Comercial. Durante o processo, comerciantes e empresários compareceram para votar, numa eleição considerada tranquila, pois apenas a chapa encabeçada por Diego Barbosa se inscreveu.

Diego assume no lugar de Fernando Jurado, que deixou à presidência da Associação após quatro anos à frente da entidade. No entanto, continuará fazendo parte da diretoria. Jurado destacou que dentre as ações conquistas dentro do seu mandato estão: a implantação da Lei de Liberdade Econômica do Município e o Programa Fortalece Três Lagoas, que foram criados na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro.

Diego era vice de Jurado. Ele disse que decidiu encarar esse desafio em ser presidente da associação, porque continuará fazendo parte do grupo que comandava a entidade. “É um grupo sério, pessoas compromissadas com a nossa cidade e o nosso comércio. Nos últimos quatro anos temos feito visitas a outras entidades, buscando aumentar nosso portifólio de produtos e, principalmente entender a visão do nosso associado, para que tragam as demandas, para que a associação consiga oferecer os produtos e serviços que eles precisam . O nosso principal papel é ser a voz do empresário e criar um produto que traga benefícios aos nossos associados”, destacou.

Apesar de Três Lagoas ter mais de 10 mil empresas ativas, apenas 300 fazem parte da Associação Comercial. Uma das metas do novo presidente, segundo ele, é aumentar o número de empresas associadas. “Esse é um grande objetivo nosso. A gente sempre fala isso, não temos 10% das empresas da cidade filiadas à nossa entidade. Então, precisamos entender o que falta para elas se filiarem. Vamos trabalhar para trazer essas empresas para a associação.