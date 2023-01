Diretor de Cultura explica como será a programação de carnaval em Três Lagoas

Depois de dois anos sem nenhuma programação, a prefeitura de Três Lagoas volta a promover festas durante o período do carnaval. Este ano serão três noites de folia para os adultos e uma matinê para as crianças. O Diretor de Cultura, Heriksen Plesley explicou como será o evento em entrevista ao RCN Notícias com a jornalista Ana Cristina Santos.

O ‘Carnatrês’, como já está sendo chamada a festa, vai ser realizado na explanada da NOB, mesmo local onde foi promovida a Festa do Folclore no ano passado e deve seguir a mesma estrutura, com o palco montado, uma tenda armada para abrigar os foliões e espaço destinado para praça de alimentação.

Nos dias 18, 19 e 20 a diversão é para os adultos, no período noturno com duas bandas formadas por músicos locais: Band'arte e Alta Tensão. No dia 21 a matinê vai das 14h às 18h, para as crianças. Também vai ter parque de diversões. Já no dia 20 terá a apresentação do bloco ‘Pagodeiros Somos Nós.

Plesley explicou ainda que o local será todo fechado e contará com a atuação de uma equipe de seguranças para evitar brigas. Em breve também a Secretaria de Educação e Cultura vai abrir as inscrições para entidades e vendedores ambulantes interessados em comercializar seus produtos.

Confira a entrevista completa abaixo: