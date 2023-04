Diretor do Detran de MS fala sobre a obra de construção da agência em Três Lagoas

O novo complexo do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), de Três Lagoas,orçado em R$ 8,3 milhões, deverá será concluído no próximo ano. As obras para a construção da sede própria já foram iniciadas e fica às margens da BR-158, na saída para Brasilândia.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, está em Três Lagoas para realizar uma visita técnica na área. O projeto das novas instalações é em uma área de 1.752 metros quadrados, em um terreno de 4,5 hectares, doado pela prefeitura. A área abrigou os antigos alojamentos da Suzano.

Rudel participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (14), e falou sobre o assunto.

Confira a entrevista abaixo: