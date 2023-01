Diretor do Hospital Regional comenta primeiro semestre de atendimentos

O diretor geral do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Henrique Schultz, participou ao vivo do programa RCN Notícias com a jornalista Ana Cristina Santos e fez um balanço do primeiro semestre de atendimentos da unidade, que foi inaugurada no ano passado.

Schultz está na diretoria desde o mês de agosto de 2022. Ele afirma que o atendimento tem acontecido quase que em sua totalidade. Além do setor ambulatorial, o hospital conta com toda a parte clínica com diversas especialidades, UTI, centro cirúrgico e CDI – Centro de Diagnóstico e de Imagem. “O único setor cujo funcionamento ainda está pendente é a hemodinâmica”.

Outra restrição ainda é que, para atendimentos ambulatoriais, as portas estão abertas somente para a pediatria. As consultas aos adultos ainda são reguladas pela Secretaria de Saúde do Estado.

O Hospital Recebe pacientes de 11 cidades que fazem parte da macro região de Três Lagoas. Pelo ambulatório passam, em média, 60 pacientes pediátricos. A entidade começou a receber também, via regulação do Estado, pessoas para consultas de cirurgia bariátrica.

Schultz diz ainda que o retorno dos Secretários de Saúde tem sido bastante positivo. A unidade deve iniciar em breve a construção do Bloco C, onde vai ficar a maternidade. A previsão é de que a obra fique pronta em 12 meses e que tenha UTI neonatal.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo: