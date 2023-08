Diretora da UFMS de Três Lagoas fala sobre contratação de professores

A diretora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Larissa da Silva, participou do programa RCN Notícias, desta quarta-feira (16). Ela abordou sobre os projetos da universidade e a contratação dos professores substitutos.“Temos muitos projetos a serem concebidos e implantados. Estamos com um edital de vagas remanescentes de professores substitutos. É uma pessoa contratada que precisa de uma titulação mínima, pelo menos especialista, e ela pode ter uma vinculação com o serviço público de até 24 meses, ou seja, dois anos. As vagas são para o curso de medicina e engenharia de produção”.

As oportunidades para professor substituto são para o Câmpus de Aquidauana, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.

Confira a entrevista completa: