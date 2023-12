Diretora de turismo explica sobre a antecipação do 'Esquenta da Virada'

Segundo a diretora de turismo de Três Lagoas, Lidiane Ferreira, o órgão recebeu algumas críticas por ter antecipado a festa da virada de fim de ano. “É importante deixar claro que não foi uma decisão da secretaria e do prefeito, foi uma decisão da população”, afirmou.

De acordo com a diretora, no mês de junho e julho deste ano, foi feito uma enquete nas redes sociais e no site da prefeitura para saber a opinião da população sobre qual a melhor data para a realização do show da virada, e a data escolhida pelo público foi o dia 30 de dezembro.

Continue Lendo...

A prefeitura está preparando uma programação especial com mais de 12 horas de shows no ‘Esquenta da Virada’, que acontecerá neste sábado (30), a partir das 19h, no Balneário Municipal de Três Lagoas “Miguel Jorge Tabox”, com várias atrações nacionais e locais. A atração principal será a Banda Brasil 2000, além de outros grupos artísticos.

Saiba mais na entrevista abaixo: