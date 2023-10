Diretoria de Cultura publica editais referente à Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que foi publicado nesta quinta-feira (26), dois editais referente à Lei Paulo Gustavo nº 195/2022.

Os documentos estão disponíveis no site da prefeitura, na opção diário, na publicação oficial do Diário Oficial da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3453/2023 de 26 de outubro, na página dedicada da lei.

No Edital de Chamamento Público nº 001/2023 é referente a seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da complementar 195/2022, para o fomento do setor do audiovisual.

A publicação nº 002/2023 trata-se do edital de premiação para agentes culturais com recursos da Lei Complementar Nº 195/2022, em questão.

Todas as informações detalhadas de cada etapa dos dois editais estão detalhadas no documento publicado no Diário. Para mais informações ou dúvidas, na Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro, nº 560 – centro, ou pelo telefone (67) 99206-9372, horário de atendimento: das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Veja os editais na íntegra:

Edital audiovisual, anexos edital audiovisual, edital premiações, anexos edital premiações demais áreas.