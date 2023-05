Dirigir falando ao celular e sem cinto lideram infrações no trânsito

Basta ficar alguns minutos nas ruas e avenidas de Três Lagoas para se deparar com motoristas dirigindo sem cinto de segurança, falando ou manuseando celular enquanto dirige, entre tantas outras infrações de trânsito.

Segundo a coordenadora do Setor em Educação no Trânsito, Carol Feliciano, essas são as principais infrações registradas na cidade.

Para conscientizar os condutores e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, uma série de ações será realizada neste mês “Maio Amarelo”, campanha que acontece em todo o mundo para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.

Segundo Carol, o trabalho de educação no trânsito, em Três Lagoas, é feito constantemente pela Diretoria de Trânsito.

