Distrito Industrial terá nova ocupação

NOVIDADE

A Prefeitura de Três Lagoas está fazendo um estudo das áreas disponíveis no Distrito Industrial da cidade. Como tem muitos espaços disponíveis ainda, a administração municipal pretende instalar empresas prestadoras de serviços no Distrito Industrial. Inicialmente foi projetada a instalação dessas empresas em uma área na saída para Brasilândia, ao lado na nova sede do Detran, mas a prefeitura mudou os planos.

BEM

O governador Eduardo Riedel completou 100 dias de governo. Segundo pesquisas, ele tem mais de 78% de aprovação da população. O governador tucano começou bem o mandato em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, ele participou do 3º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico na Argentina. Riedel foi o único governador a representar o Brasil no evento.