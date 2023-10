Dívidas com cartões e bancos têm leve queda no Mato Grosso do Sul

As dívidas com cartões e bancos tiveram uma queda de 1,61% entre agosto e setembro no Mato Grosso do Sul, passando de 32,87% das pendências financeiras para 32,34%. É o que aponta a mais recente edição do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, lançada hoje (24/10), com dados do mês passado.

Mais de um milhão de moradores do Estado estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 5,6 bilhões, com média de R$ 5,3 mil para cada um. Isso representa 49,13% da população adulta no Estado, percentual abaixo do índice nacional, que é de 43,90%. Em relação ao mês anterior, houve um aumento de 0,04%.

As dívidas com Cartões e Bancos (32,34%) lideram no Estado, seguidas de Financeiras (17,14%) e Varejo (15,23%). Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 26 e 40 anos (36,0%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,8%) e por maiores de 60 anos (16,9%).

Cenário nacional

O número de brasileiros inadimplentes teve leve alta em alta em setembro. Foram 71,8 milhões contra 71,7 milhões em agosto, uma variação de 0,12%. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas foram de 41 a 60 anos de idade (34,9%) e de 26 a 40 anos de idade (34,5%).

As contas com bancos e cartão de crédito tiveram uma queda de 0,31 pontos percentuais entre agosto e setembro, passando de 29,2% das pendências financeiras no Brasil para 28,9%. Esse é o menor volume do ano, que já chegou a 31,9% em maio. O levantamento também registrou queda de 0,64 p.p.no setor das contas básicas de água, luz e gás, que passou de 24,4% para 23,8%