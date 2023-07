Divulgado gabarito preliminar do processo seletivo para Conselho Tutelar de Três Lagoas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas publicou no Diário Oficial desta terça-feira (25), o edital do Gabarito Preliminar da prova escrita objetiva do processo seletivo para composição da nova formação do Conselho Tutelar do Município.

O candidato que discordar do gabarito poderá entrar com recurso até quarta-feira (26), com a empresa concurseira Fapec pelo e-mail concurso@fapec.org com o título

Não serão admitidos recursos que se voltarem exclusivamente à simples revisão ou majoração da nota atribuída e também, não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal.

O resultado do gabarito foi: