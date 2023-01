Dnit autoriza projeto e Detran vai construir complexo de R$ 8,3 milhões

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizou o governo do Estado utilizar a faixa de domínio às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para Brasilândia, para acesso e uso, onde será construída a nova sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), orçada em R$ 8,3 milhões.

Segundo o engenheiro do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, como a rede de esgoto passará na faixa de domínio, lateral à rodovia, houve necessidade de autorização do órgão federal e modificação do projeto. A autorização ocorreu nesta quinta-feira (12).

As obras de construção da sede própria do Detran em Três Lagoas já eram para terem sido iniciadas. Em fevereiro do ano passado, o então governador Reinaldo Azambuja (PSDB), assinou a ordem de serviço para obra, com prazo de oito meses para a conclusão. Mas, devido a exigência do Dnit, a obra ainda não saiu do papel. O Detran espera autorizar em breve o início da construção da nova sede.

De acordo com o projeto já licitado, as obras à executadas preveem a construção dos blocos 01, 02 e 03, além de guarita de entrada e área para vistoria e emplacamento. A empresa vencedora da licitação foi a Campana e Gomes Engenharia Ltda.

O projeto das novas instalações prevê a utilização de uma área de 1.752 metros quadrados a ser construída em um terreno de 4,5 hectares, doado pela prefeitura. A área abrigou os antigos alojamentos da Suzano, depois deveria ser destinada para a construção de uma fábrica de cervejas, o que não se concretizou.

PRÉDIOS

A agência do Detran na cidade funcionava no bairro Jardim Morumbi, onde hoje se abrigam secretarias municipais e o gabinete do prefeito. Depois, um espaço no Shopping de Três Lagoas passou a oferecer atendimento do Detran. No ano passado, considerando a distância do local da área central e pensando na facilidade e comodidade aos clientes e aos servidores, o departamento alugou outro imóvel na avenida Rosário Congro.

FROTA

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) emplacou 1.238 novos veículos em 2022 e, com isso, o município chega a uma de frota 94.174, a terceira maior de Mato Grosso do Sul. Fica atrás de Campo Grande e Dourados.