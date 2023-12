Dnit fechará acesso perigoso da BR-262 em Três Lagoas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá fechar o acesso proibido da BR-262, em Três Lagoas. A ação visa a segurança dos usuários da rodovia, já que diversas infrações tem ocorrido na avenida Ranulpho Marques Leal.

Foram constatadas muitas ocorrências ao longo da avenida, extensão da BR-262, principalmente no acesso à rua Alexandre Abrão, local frequente que ocorre acidentes.

Continue Lendo...

Motoristas, motociclistas, ciclistas e até pedestres foram flagrados cometendo infrações, desrespeitando as normas ao cruzar a rodovia em locais não permitidos e acessando a BR-262, onde anteriormente havia uma estrutura metálica que proibia tal passagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trânsito intenso e pesado, composto por caminhões, carretas, ônibus, carros de passeio, motos e bicicletas, torna o local propenso a riscos e perigos constantes.

O engenheiro supervisor do Dnit em Três Lagoas, Milton Marinho, explica que o fechamento do acesso é uma medida essencial para garantir a segurança dos próprios usuários da via. Segundo ele, essa ação é resultado de estudos de engenharia, e é necessário que as pessoas obedeçam às regras de trânsito, buscando vias de acesso seguras em vez de criar passagens que coloquem suas vidas em risco.

A expectativa é de que a situação melhore significativamente com a inauguração do contorno rodoviário, desviando o tráfego intenso da área urbanizada. Até lá, a fiscalização será intensificada para coibir práticas perigosas e garantir a segurança de todos os usuários da BR-262.

Veja a reportagem abaixo: