Dnit fechará com defensa metálica pontos críticos da BR-262

Após diversos acidentes, sendo muitos com vítimas fatais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai fechar alguns pontos proíbidos da BR-262 e da BR-158, perímetro urbano de Três Lagoas, com a instalação de defensas metálicas (guard rail). O objetivo é garantir a segurança dos motoristas e evitar ocorrências no trânsito.

O primeiro trecho que deverá ser fechado será na BR-262, próximo à rua Alexandre Abraão, na Ranulfo Marques Legal, que dá acesso ao bairro Jardim dos Ipês. No local, um idoso, de 63 anos, morreu atropelado por uma carreta. O motorista fez uma conversão para seguir pela rodovia, no momento em que o idoso, que estava em uma motocicleta, tentou atravessar a pista e foi atropelado. Ele morreu na hora.

O problema é que não há placas de sinalização e a defesa metálica (guard rail) foi retirada pelos próprios moradores, segundo o Dnit. Dessa forma, muitos motoristas, ciclistas, motociclistas e até pedestres transitam pela rua correndo riscos. O engenheiro supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do município, Milton Rocha Marinho, disse ao Jornal do Povo que a previsão de fechamento é até o final de dezembro deste ano. Após isso, os condutores deverão acessar a via por dentro dos bairros.

O segundo ponto a ser fechado será na BR-158, no antigo contorno. Lá, há alguns estabelecimentos comerciais que, segundo o Dnit, possuem acessos irregulares à rodovia. No mês de novembro deste ano, um jovem, de 20 anos, morreu após atingir a traseira de uma carreta com uma motocicleta.

O supervisor do Dnit ressaltou que, em 2009, um inquérito civil foi aberto após o Ministério Público Federal solicitar providências contra os acessos de contornos irregulares na BR-262 e BR-158, perímetro urbano de Três Lagoas.

“Seguindo a recomendação, o Dnit colocou defensas metálicas e sinalizações, proibindo esses contornos irregulares. Mas, a população tirou os bloqueios, o que vem ocasionado diversos acidentes”, explicou. Marinho afirmou que não é possível fechar todos os pontos irregulares nas rodovias devido ao grande fluxo de veículos. Mas, o novo contorno viário que está em construção vai ajudar a desfogar esses trechos.

“Depois, a própria prefeitura irá cuidar dessas vias. Não vai ter mais esse trânsito pesado, nervoso e de longa distância. Vai flexibilizar, com sinalização e até a criação de novas avenidas”, afirmou.

Os proprietários de imóveis nas proximidades das rodovias que possuem acessos irregulares, precisam se regularizar junto ao Dnit e a Prefeitura de Três Lagoas. Segundo o Dnit, alguns estabelecimentos já foram notificados e poderão ser multados. Outro ponto levantado pelo órgão é que na época em que esses imóveis foram construídos às margens das rodovias federais não existia fiscalização.

Obra contorno viário

A obra do contorno viário que está em construção, visa descongestionar a BR-262 e BR-158, nos trechos de perímetro urbano de Três Lagoas. De acordo com o Dnit, serviços de terraplanagem estão sendo feitos e viadutos estão sendo levantados. E a previsão de conclusão será em 2025.