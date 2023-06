Dnit vai construir multivia com quatro faixas na BR-158 até a rotatória da MS-112

Para garantir mais segurança para quem trafega pela BR-158 entre Três Lagoas até o entroncamento com a MS-112, rodovia de acesso a Inocência, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), vai construir uma multivia com quatro faixas nesse trecho.

O engenheiro regional do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, disse que o projeto está sendo elaborado e até o final deste ano deve ser licitado. O movimento de veículos nesse trecho da rodovia é muito intenso em virtude dos ranchos às margens do rio Sucuriú e do acesso a fábrica de celulose da Eldorado Brasil. O conflito viário entre veículos de passeio e carretas é grande nesse perímetro.

Segundo Marinho, a multivia será construída no trecho entre a rotatória de acesso ao Alto Sucuriú, onde terá início o contorno rodoviário na BR-158, até o entroncamento da MS-112. Esse é o trecho mais complexo, segundo Marinho. Em virtude do grande tráfico registrado nesse trecho, inclusive pela atração turística do rio Sucuriú que atrai grande movimento de pessoas que vão ao rio pescar. Para o engenheiro, se faz necessária tornar a via com mais segurança.

MUNICÍPIO

Após a conclusão do contorno rodoviário, o engenheiro do Dnit informou que a intenção é repassar esse trecho da BR-158 ao município, como ocorreu com a avenida Ranulpho Marques Leal. Quando ocorrer essa transferência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não terá mais responsabilidade pela fiscalização desse trecho da 158.

REUNIÃO

Nos próximos dias, o engenheiro do Dnit deve se reunir também com representantes da prefeitura para discutir o que poderá ser feito para melhorar a sinalização na rotatória da BR-158, nos cruzamentos com as avenidas Filinto Muller com a avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário municipal. Marinho disse que esse trecho é complexo, e que ficou ainda mais complicado com a construção do shopping, pois aumentou o número de pedestres cruzando a rodovia. “Vamos fazer um estudo junto com a equipe do Departamento de Trânsito para ver o que pode ser feito para garantir mais segurança no local”, disse Marinho.

RANULPHO

Outra notícia boa, segundo o engenheiro, é que o Dnit fará a restauração do asfalto e construção de drenagem para acabar com o acúmulo de água na avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Com a construção do contorno rodoviário, esse trecho não estava incluso no projeto de restauração da BR-262, que será retomado nos próximos meses. A empresa que estava executando o serviço na rodovia, no trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, desistiu da obra e o governo federal está contratando outra empreiteira para finalizar o projeto de melhorias na pista. “A boa notícia é que conseguimos incluir a Ranulpho Marques Leal nesse projeto para receber as obras de benfeitoria”, destacou Marinho.