Doenças respiratórias levam 152 crianças para internações em Três Lagoas

O número de atendimentos referentes às doenças respiratórias em crianças cresceu na rede municipal de saúde de Três Lagoas, no primeiro semestre do ano. Com relação ao mesmo período de 2022, o aumento passa de 180% na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ao todo foram159 internações realizadas em 2023, sendo que 101 são de crianças. Já no ano passado, foram apenas 36 crianças internadas. Na estação mais fria do ano, as doenças respiratórias aumentam devido ao clima seco e frio. O médico de Família e Comunidade, Vinicius Neves, explica que as aglomerações e ambientes menos ventilados, favorecem as infecções em crianças, como gripe e pneumonia//

Na UPA, a maior parte dos diagnósticos nas crianças é de bronquiolite, uma inflamação aguda bronquíolos, responsáveis por levarem o oxigênio ao pulmão. Também está na lista a crise de asma.

