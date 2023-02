Estabelecimentos noturnos são interditados durante operação em Três Lagoas

Dois estabelecimentos comerciais que funcionam no período noturno em Três Lagoas foram interditados no último sábado (3) durante uma operação de fiscalização. Outras duas casas noturnas foram notificadas com prazo determinado para regularizar suas atividades.



A operação conjunta uniu das equipes das Forças de Segurança compostas pelas Policias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e agentes de fiscalização de posturas de Três Lagoas. O objetivo era verificar a regularização dos alvarás, além da documentação necessária para abertura e funcionamento destes locais. Os fiscais também verificaram se havia alguma prática ilícita, como o consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias proibidas por menores de idade.



Outro foco da operação é evitar que aconteçam novamente tragédias como a que aconteceu há 10 anos na Boate Kiss em Santa Maria – RS. A população pode auxiliar através de denúncias contra prática de crimes nos telefones: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp) - (SIG/TL). O sigilo das fontes, assim como o anonimato, são garantidos.