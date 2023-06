Dois homens distraem mulher para furtar celular no Centro de Três Lagoas

Uma mulher, de 22 anos, teve o celular furtado, após dois homens distraírem a mulher para cometer o furto, o caso aconteceu no centro de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estaria em frente de um salão de beleza, onde trabalha, e deixou o celular em cima de uma mureta. Momento em que dois homens se aproximaram pedindo informações, enquanto orientava o senhor, que estava acompanhado de um outro homem, a vítima atendia uma cliente.

Ainda de acordo com o registro policial, o rapaz esta inquieto, e a todo momento fica indo e voltando, além de mexer na janela. O senhor agradeceu pela informação e os dois foram embora, no entanto, minutos depois a vítima deu falta do aparelho celular, ela ainda ligou, mas só dava na caixa de mensagem.

A vítima relatou que depois do fato ninguém mais passou em frente do estabelecimento comercial. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como furto.