Dois homens são presos por tráfico de drogas no Centro de Três Lagoas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico de droga próximo da Lagoa Maior. A prisão em flagrante aconteceu durante fiscalização na noite de quarta-feira (10), na rua Paranaíba, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar abordou os suspeitos, um de 23 anos, outro de 19 anos, ambos com porções de maconha, ceda para enrolar o cigarro e balança de precisão.

A dupla disse aos policiais que o entorpecente era para o consumo próprio, e não revelaram onde teriam comprado a droga.

O homem, de 23 anos tem diversas passagens por posse de entorpecentes, e o homem, de 19 anos, com registro de testemunha de tráfico de drogas.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.