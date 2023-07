Dois menores são apreendidos e um homem é preso por furto de motocicleta

Um homem, de 23 anos, junto com dois adolescentes, sendo um de 14 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada de quarta-feira (26), na rua Washington José da Costa, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, o trio foi detido por uma equipe da Rádio Patrulha do 2°BPM, após denúncia anônima de furto e receptação de uma motocicleta.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados de que havia um indivíduo empurrando uma motocicleta e outro acompanhando de bicicleta, o qual seriam os dois adolescentes.

Diante da informação os policiais foram até o local onde encontraram a bicicleta parada em frente de uma residência, no mesmo momento em que as luzes da varanda foram apagadas ao perceber a presença da polícia. Os policias então visualizaram a motocicleta no interior da casa.

Após confirmarem que o veículo havia sido furtado, os policiais localizaram os autores, sendo os dois adolescentes escondidos debaixo de cobertores em um dos quartos do imóvel. Os dois assumiram autoria do furto, mas não souberam informar o motivo pelo qual levaram a motocicleta para o local.

Na residência o homem, de 23 anos também foi preso pelo crime de receptação e corrupção de menores de 18 anos.

Ao consultarem o sistema de segurança os menores tem passagem por furto e homem por receptação, todos os envolvidos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).