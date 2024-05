Dois suspeitos são presos em Três Lagoas por armazenar conteúdo de pornografia infantil

Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta sexta-feira (3), em Três Lagoas, na 18ª fase da operação “Sentinela”, deflagrada pela Polícia Civil contra exploração sexual infantil. A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAM). Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

De acordo com a operação, três homens são suspeitos de armazenar imagens (vídeos e fotos) com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A investigação durou cerca de seis meses, o que resultou nos mandados de busca e apreensão.

Os alvos da operação foram localizados após intensa atividade cibernética, acessando e armazenando as imagens. Dois foram presos em flagrante, após técnicos encontrarem, nos aparelhos celulares, grande quantidade do material, totalizando mais de 13 mil imagens e dois mil vídeos.

Diante dos fatos, a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante dos suspeitos, que foram indiciados pelos crimes de posse de arquivos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, do artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena mínima de quatro anos de prisão.