Idosa em Três Lagoas chega aos 105 anos lúcida e com disposição

Em um país em que a expectativa de vida, segundo o IBGE, é de 77 anos, passar do centenário é realmente divino, principalmente quando se chega com saúde e muita lucidez. É o caso da idosa Albina de Souza Silva, moradora do bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a nossa equipe de reportagem visitou a dona Albina no mês do seu aniversário. Em 2021, mostramos a idosa com 103 anos ainda costurando em sua máquina. Ela adorava fazer tapetes e consertar as próprias roupas. Em 2022, já não costurava mais como antes, mas adorava fazer uma tapioca.

Neste ano, voltamos na casa da dona Albina, que completou neste domingo (26), 105 anos, e com muita disposição ainda. Ao chegarmos na casa da idosa, ela estava ajudando a neta que cuida dela, nos afazeres de casa.

As vezes com, ou sem andador, dona Albina não fica parada, tá sempre fazendo alguma coisa. Ela adora cuidar e aguar as plantas do quintal e fazer a própria comida.

Confira a reportagem abaixo: