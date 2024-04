'Dona Budida' famosa salgadeira de Três Lagoas morre aos 75 anos

A tradicional salgadeira Margarida Rufino da Silva Alves, de 75 anos, conhecida como "dona Budida", faleceu, no final da tarde de terça-feira (9), em Três Lagoas. Ela estava internada no Hospital Auxiliadora, em tratamento de saúde, sofreu hemorragia no intestino e faleceu.

O velório de Margarida Rufino da Silva Alves acontece na Capela Cardassi e o sepultamento está previsto para às 15h30, desta quarta-feira (10).

Empreendedora

Dona Budida ficou conhecida na cidade porque todos os dias, clientes e mais clientes ficavam atrás da coxinha mais famosa de Três Lagoas e da esfirra mais saborosa. Ela, inclusive, concedeu entrevista à TVC sobre empreendedorismo, ocasião em que compartilhou a história de vida e quando começou a produzir os salgados para criar os filhos.

Uma história de garra, luta e superação que sempre resultou em admiração. O Grupo RCN lamenta o falecimento de Budida e envia aos familiares as mais sentidas condolências.

Confira abaixo uma reportagem especial sobre empreendedorismo com a participação de Margarida Rufino: