Dono de sítio é multado em R$ 10,6 mil por extração ilegal de minério de arenito

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram nesta segunda-feira (28), o proprietário de um sítio, localizado nas proximidades do perímetro urbano do município, por realizar extração de aterro sem autorização ambiental.

A PMA recebeu denúncia de movimentação de aterro irregular na área rural do município e durante fiscalização, no dia 25, verificou uma grande área de extração de aterro e depois retornou no dia 27 para complemento da vistoria.

Segundo a PMA, no primeiro dia da vistoria havia uma pessoa no local, que afirmou que cuidava do sítio para o proprietário e passou as informações de como localizá-lo. No sítio, a equipe percebeu que foram removidos 2 hectares de vegetação com árvores de grande porte.

Desde o dia 25, as atividades haviam sido interditadas e uma retroescavadeira utilizada na infração havia sido apreendida. O proprietário do sítio, que havia sido notificado a apresentar licenças ambientais para as atividades afirmou que revolvia o aterro e comercializava. Disse ainda não possuir a autorização ambiental obrigatória.

O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.600,00. Ele também responderá por crime ambiental.