Donos de mercado são presos por vender mais de 600 kg de carne estragada

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Inocência e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), e, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) iniciaram nesta quarta-feira (24), fiscalização na cidade de Inocência.

O serviço de inteligência DECON/IAGRO apurou que a carne vendida à comunidade era fruto de abate clandestino, sem observação das medidas sanitárias obrigatórias, que coloca em risco a economia e a saúde da população.

Dois homens, um de 47 anos e outro de 60 anos, proprietários de estabelecimentos distintos foram presos em flagrante, sendo que no primeiro mercado apreendeu-se 668kg de carne imprópria para consumo, e no segundo 35kg, salientando que a higiene foi fator agravante na fiscalização, já que se encontrou baratas a luz do dia passeando pelos alimentos.

A carne foi descartada pelo IAGRO e os comerciantes conduzidos à Delegacia de Polícia de Inocência onde a autoridade policial os autuou em flagrante.

Os comerciantes serão encaminhados ao juiz da Custódia, já que para esse delito não há previsão de fiança pelo Delegado de Polícia.