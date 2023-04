Os donos de terrenos baldios de Três Lagoas já foram notificados e começam a receber as primeiras multas por não manter o local devidamente limpo. Mesmo assim é possível ver muitos lugares em que o mato tomou conta.

O valor da multa é de 1% do que vale o imóvel. O setor de fiscalização de obras levou em consideração a quantidade grande de chuva no início do ano. Entretanto agora os moradores têm um prazo tanto para quitar seu débito. Como para limpar o terreno.