Doses de vacinas serão aplicadas em escolas e na Feira Central

Para tentar reverter a baixa cobertura vacinal em Três Lagoas, principalmente, contra o vírus Influenza, a rede municipal de Saúde tem traçado estratégias para mudar o cenário que envolve o quadro de imunização. Uma delas será a busca ativa nas escolas públicas e privadas. O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação e aumentar o índice de proteção de crianças entre zero e cinco anos de idade. Também serão aplicadas doses de vacinas contra a Covid-19.

“A ação será no mês de agosto, após o encerramento do recesso escolar, e vamos solicitar aos pais que encaminhem a carteirinha e a autorização, para que as crianças recebem os imunizantes que ainda não receberam. Então, é importante ficar atento porque será enviada uma solicitação da escola para a liberação do procedimento nos alunos”, explicou a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.



Ela disse que atualmente 84% desse público alvo recebeu as vacinas, mas a meta é chegar a 95%. A estratégia faz parte do projeto “MS Vacina Mais”, do governo do Estado, que propõe incentivo financeiro aos municípios para aumentar a cobertura vacinal. Três Lagoas está na lista das 57 cidades que aderiram ao projeto e vai receber o valor de R$ 75 mil, dividido em duas etapas, para as ações. Além das escolas, quatro unidades de saúde terão atendimento estendido com horário, sendo as dos bairros Nova Três Lagoas, Chácara Eldorado, Eurydice Chagas Cruz e Vila Alegre. Esses postos vão atender até às 18h30.



As equipes de saúde vão retomar também a aplicação de vacinas na Feira Central de Três Lagoas. Esse tipo de ação ocorreu nos últimos dois meses, mas foi suspenso em julho. Agora, no mês de agosto, os servidores estarão disponibilizando as doses para a população através de ações dirigidas ao público alvo.