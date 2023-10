'Dossiê da mulher' pretende mapear vítimas de violência

Os vereadores aprovaram em sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira (18), um projeto de lei que pode beneficiar a criação de políticas públicas que pretendem combater a violência contra a mulher em Três Lagoas.

O chamado ‘Dossiê da mulher’ pretender mapear o perfil de mulheres vítimas de violência a partir de dados levantados através das políticas públicas de governo. A proposta é de autoria dos vereadores Evalda Reis (MDB) e do Cassiano Maia (PSDB).

O projeto busca fazer um levantamento com informações públicas de todos os casos que podem ser enquadrados como violência contra a mulher no município. O relatório será utilizado como base ao poder público municipal para ações de prevenção e combate futuras operações em conjunto com outros poderes.

Três lagoas é o terceiro município do estado que mais registra ocorrências de violência contra a mulher. De acordo com a delegacia especializada no atendimento, em média, 70 mulheres são agredidas por mês na cidade, chegando a mais de 1.300 casos por ano.

O projeto agora segue para análise do executivo e pode, ou não, ser sancionado nos próximos dias.

